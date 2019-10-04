إجازة جمعة وسبت وحد.. 10 أماكن مناسبة لقضاء "ويك إند" مختلف

أقرت رئاسة مجلس الوزراء الأحد المقبل الموافق 6 أكتوبر المقبل "إجازة رسمية" بمناسبة عيد القوات المسلحة، وبالنسبة للعاملين الذين تكون راحتهم الأسبوعية يوم الجمعة والسبت، فتستغرق الإجازة يومين أو ثلاث أيام للمواطنين، لذلك تستعرض "الوطن" دليلًا لبعض الأماكن التي تناسب قضاء العطلة مع الأسرة والعائلة.

دريم بارك - 6 أكتوبر

دريم بارك هي جزء من مدينة دريم لاند، وتتكون من سبع مناطق تحتوي كلا منها على مجموعة من الألعاب المثيرة ومنها منطقة الأطفال الجديدة، وأسعار التذاكر "التذكرة السيلفر 130 جنيه"، و"التذكرة الجولد: 180 جنيه، تفتح المدينة أبوابها يوميًا من 10 صباحًا وحتى 6 مساءً، عدا الجمعة والأعياد الرسميه من 10 صباحًا وحتى 8 مساءً.

جزيرة المعادي أمام مستشفى القوات المسلحة

وتتكون من مجموعة جزر صغيرة يصل بينها جسور صغيرة، وبها بحيرات صناعية، وسعر تذكرة الدخول 25 جنيهًا، و40 جنيهًا يومي الخميس والجمعة، يوجد بها مركب للتجول حول الجزيرة ويوجد سيارات، والعديد من المطاعم والكافيهات، إضافة إلى منطقة ألعاب الأطفال المفتوحة، وتفتح الحديقة أبوابها من العاشرة صباحا وحتى الثانية عشرة مساءً.

جرافيتي كود - القاهرة الجديدة

اقفز في الهواء الطلق وتخلص من كل طاقة سلبية بداخلك مع أول مركز ترامبولين في مصر، تجربة ممتعة للغاية وتستحق أن تقوم بتجربتها، يمكنك لعب كرة السلة أيضًا وأنت تقفز على الترامبولين وأن تقوم بالقفز عاليًا دون خوف لتختبر مدى لياقتك، ليس هذا فحسب بل هناك العديد من الألعاب التي يمكنك ممارستها من خلال الترامبولين، سعر التذكرة للفرد 130 جنيهًا، حيث تفتح الأبواب للزائرين من 12 صباحًا وحتى 12 مساءً.

السينما

إذا كنت من هواة دخول السينما، يمكنك اصطحاب عائلتك لمشاهدة أحدث الأفلام، بعدد من السينمات المنتشرة بعدد من المناطق، ويبدأ سعر دخول السينما من 40 إلى 150 جنيهًا.

الخروجات بالمراكب والسفن النيلية

تشتهر مصر بالنيل العظيم، وجميع العائلات في القاهرة ومن خارج مدينة القاهرة يأتون إلي القاهرة حتي يستمتعوا بنزهة مختلفة في المراكب النيلية،حيث تعد من الخروجات البسيطة ولكنها تتميز بالجو الممتع، يترواح سعر الفرد بالمركب النيلي من 5 إلى 10 جنيهات.

شارع المعز – الحسين

منطقة الأزهر والحسين بها العديد من الأماكن التي يكمننا الاستمتاع بها بأقل التكلفة، مثل شارع المعز في الحسين ومنطقة الأزهر حيث يوجد بهما عدد من البيوت الثقافية التي تقييم عدد من الندوات والحفلات بأسعار تتراوح من 5 جنيهات وحتى 30 جنيهًا، مثل بيت السناري وبيت السحيمي، وكالة الغوري، قبة الغوري، بيت زينب خاتون.

الريف العربي

فى جو ريفي كامل من مساحات خضراء واسعة وأكل فلاحي وبيوت من الطين، وقائمين على الخدمة فى زي ريفي، يقدم الريف العربي للخيول بالمريوطية يومًا يشمل إفطار "فلاحى" وعروض تنورة ومزمار بلدي، واستخدام حمام السباحة، بأسعار مناسبة، تفتح القرية أبوابها من الساعة 9 صباحًا وحتى 7 مساءً، سعر الفرد 150 جنيهأ جميع أيام الاسبوع و180 جنيهًا يومي الجمعة والسبت.

point 9 المعادي

تجد في هذا المكان جميع مقومات الانبساط والسعادة، حيث الألعاب والمشروبات والسناكس الخفيفة، بالإضافة إلى الديكورات المميزة.

بوينت 90 يضم الألعاب الجديدة مثل الـVR و الـXbox، حيث تقوم فكرة المكان على الخصوصية بدرجة كبيرة بحيث تستقل غرفة خاصة مكيفة للعب بمفردك أو من خلال مجموعة، وتكون سرعة النت في الغرفة 16 ميجابايت.

بالإضافة إلى "البلاي ستيشن 4" و FIFA و PES 2018، وكل الغرف بها شاشات 50 بوصة لتعيش جو المغامرة، أماكن الجلوس هناك عبارة عن كنب وBean bags مريحة، وإضاءة المكان هادئة وخفيفة، ويوجد أيضًا ركن للعب الكوتشينة والطاولة والدومينو.

حديقة الشيخ زايد المركزية

الحديقة تشتمل على عدد من المطاعم والكافيتريات الموزعة على الحديقة، إضافة إلى ممرات المشاه والأماكن المخصصة للأطفال وبحيرات صناعية، ونوافير مضيئة، وشلالات مياه متنوعة، وتم تحديد سعر التذكرة بـ25 جنيهًا لجميع الفئات، وتفتح الحديقة أبوابها أمام الجمهور من الساعة 10 صباحًا إلى الساعة 10 مساءً.

ناي لاونج

من أكبر الكافيهات في الزمالك من حيث المساحة، ويتميز بموقعه الرائع، ومساحته الواسعة (مقارنة بالأماكن الأخرى في الزمالك)، والديكورات الحديثة والنافورة المميزة بمدخله.

طبيعة الجلوس في ناي لاونج، عبارة عن "كنب مريح ومناسب للأعداد الكبيرة أمام شاشة LCD مهولة، بالإضافة إلى قاعة VIP، يفصلها باب زجاجي عن بقية المكان كـ"غرفة معيشة مستقلة".