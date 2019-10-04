غدا..انطلاق التصويت في انتخابات "الوطني الاتحادي" الإماراتي

تنطلق عملية التصويت في اليوم الرئيسي لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي، غدا السبت، عبر 39 مركزا انتخابيا موزعة على كافة مناطق الدولة، وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، اليوم، أن عملية التصويت تبدأ في الثامنة من صباح غد وتنتهي في الثامنة من مساء اليوم ذاته، ليتم بعد ذلك فرز الأصوات ضمن نظام التصويت الإلكتروني ومن ثم إعلان النتائج الأولية للفائزين.

ودعت اللجنة الوطنية الإماراتية للانتخابات، أعضاء الهيئات الانتخابية إلى المشاركة في هذا الواجب الوطني والتصويت لمن يرون أنه الأقدر على تمثيلهم والإدلاء بأصواتهم التي تعكس ثقة الوطن بأبنائه وثقتهم به وليكونوا مشاركين فاعلين في صناعة المستقبل ومساهمين داعمين لدور المجلس الوطني الاتحادي ولمسيرة العمل البرلماني التي تواصل التقدم بخطى ثابتة ومستمرة في الإمارات.

ويعتبر المجلس الوطني الاتحادي السلطة الرابعة في الدولة، وله دوره البرلماني والاستشاري كممثل لشعب الإمارات كافة. يتشكل المجلس من أربعين عضواً، ويتم تعيين نصفهم من قبل حكام الإمارات، ويُنتخب النصف الآخر من قبل الشعب، ومن أهم أدواره مراجعة القوانين الاتحادية ورفع التوصيات بشأنها، وفقا لما ذكره الموقع الإلكتروني للمجلس على الإنترنت.

وفي سياق آخر، اختتم وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي عبدالله بن زايد آل نهيان، زيارته الرسمية إلى العاصمة الأمريكية "واشنطن"، والتي التقى خلالها، جاريد كوشنر كبير مستشاري الرئيس دونالد ترامب والمبعوث الرئاسي لشؤون الرهائن هيو دوجان، إلى جانب بعض من كبار مستشاري أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي.

وأكد آل نهيان والمسؤولون الأمريكيون خلال الاجتماعات - حسبما ذكرت وكالة الانباء الإماراتية "وام"، اليوم - على أهمية استمرار التعاون بين دولة الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية من أجل تعزيز المصالح المشتركة ومكافحة التطرف والإرهاب والعمل على بناء مستقبل مشرق لمنطقة الشرق الأوسط كما تم التأكيد على العلاقات التجارية المتينة بين البلدين، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "الشرق الأوسط".

وقال آل نهيان: "إن دولة الإمارات ملتزمة بالعمل مع الولايات المتحدة الأمريكية على مواجهة التحديات العالمية الملحة وضمان استقرار المنطقة والعالم والاستفادة من كافة الفرص لتحقيق الازدهار في البلدين"، كما التقى في مبنى الكونجرس الأمريكي بمجموعة من مستشاري أعضاء مجلس الشيوخ في لجنتي القوات المسلحة والعلاقات الخارجية، واشار وزير الخارجية الإماراتي، خلال اللقاءات بالتعاون القائم بين البلدين في المجالين الأمني والاقتصادي، كما بحث المساعي الجديدة الرامية لتعزيز المصالح المشتركة.