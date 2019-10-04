"كل سنة وأنت طيب يا فخفخ".. تحفيل المصريين على أفيخاي في ذكرى أكتوبر

تعرض أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم جيش الإحتلال الإسرائيلي، لحملة سخرية واسعة، من رواد موقعي التواصل الاجتماعي "فيس بوك" و"تويتر"، بمناسبة اقتراب حلول الذكرى الـ 46 لحرب أكتوبر المجيدة، التي حققت فيها القوات المسلحة المصرية نصرا ساحقا على قوات الاحتلال.

متحدث جيش الاحتلال كتب منشورا عبر صفحته الرسمية على "فيس بوك"، يحتفل فيه بـ"اليوم العالمي للحيوان"، لكن مستخدمون مصريون، للموقع استغلوا المنشور، في "التحفيل" عليه، حيث كتب علي المالكي، "كل عام وأنت بألف خير بمناسبة ذكرى أكتوبر"، وقال حسام المحلاوي، "كل سنة وأنتم طيبين بمناسبة ملحمة أكتوبر العظيم".

واستدعى بهجت جميل فيلمي الطريق إلى إيلات والممر، لكي يسخر من أدرعي، وكتب، "القبطان (يقصد الفنان نبيل الحلفاوي) بيسلم عليك، وأحمد عز والممر باعتين التحيات و6 أكتوبر بتقولك كل سنة وأنت طيب"، وكتبت لمياء، "احتفل بعيدك، وإحنا نحتفل بـ6 أكتوبر، وعقبال فلسطين كلها".

وكتب محمد سالم، "كل سنة ومصر بخير وهابي أكتوبر على المصريين"، وقال ممدوح سيد، بعد بكرة 6 أكتوبر استعدوا بقى عشان تعيطوا كويس.

وعبر "تويتر"، واصل أفيخاي أدرعي، تغريداته الاستفزازية للمصريين، حيث كتب تغريدة بمناسبة يوم الجمعة، واصفا المسلم بـ"الصديق"، مع دعاء، "اللهم اجمعنا مع عبادك الصالحين واجعل في قلوبنا خيرا ويقين اللهم أدم بيننا البركة والرأفة وارحمنا يا ربّ العالمين"، وهو ما أثار غضب مستخدمو الموقع، بسبب الاعتداءات السافرة لقوات الاحتلال على الشعب العربي الفلسطيني، حيث عبروا عن رفضهم إدعاء متحدث جيش الاحتلال بأن يكون المصريين أصدقاءً له، أو لدولة الاحتلال.

وعلى غرار ما حدث، عبر منشور متحدث جيش الاحتلال على موقع "فيس بوك"، استغل المصريون تغريدة أفيخاي بمناسبة يوم الجمعة، للسخرية منه، ولتذكيره بذكرى حرب أكتوبر العظيمة.

ونشر "أدهم"، صورة الشهيد أحمد منسي، وكتب معلقا عليها، "عاش الجيش المصري"، في إشارة إلى بطولات الجيش المصري في الحرب المجيدة، وكتبت مغردة تحمل اسم "الكابيرة"، "أفيخاي بكرة 6 أكتوبر، بفكرك بس لتكون ناسي".

ونشر فهد، صورة لأسرى الاحتلال في الحرب، وهم يضعون أيديهم على رؤوسهم، وكتب معلقًا عليها، "هم مين دول يا فخي عشان مش عارف".

"البوب"، نشر صورًا لقادة الاحتلال، ويبدو عليهم الوجوم والحزن الشديد، بعد الهزيمة الساحقة التي تلقاها جيشهم في الحرب، وعلق عليها، "ليه حالتكم كانت بائسة أوي كده؟"، وغرد عزت عادل، "6 أكتوبر، كل سنة وأنت طيب يا فخفخ".