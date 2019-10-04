قالت الدكتورة رانيا صبحي أستاذ مساعد طب وجرحة العيون بكلية طب قصر العيني بجامعة القاهرة، إن الأشقاء الثلاثة "محمد وعبدالله وجابر" والذين أجريت لهم عمليات جراحية ضمن مبادرة "عنيك في عنينا" يعانون من مرض عتمة في القرنية وضعف في الشبكية.

وأضافت خلال استضافتها ببرنامج "مصر تستطيع" الذي يقدمه الإعلامي أحمد فايق على شاشة "dmc"، أن المرض ناتج عن زواج الأقارب، مشيرة إلى أن وجود عتمة القرنية منعت الفريق الطبي من رؤية بقية أجزاء بالعين، و"دا دفعنا إننا نعمل فحوصات أكتر بينت بعد ذلك إنهم يعانون من انفصال شبكي بالعين اليمنى والأمل فقط كان بالعين اليسرى".

وتابعت أنه من أصعب الأشياء أثناء العمليات الجراحية بالعين هو إجراء عملية جراحية بعين بها عيب خلقي، لأن نجاح العملية لا يمكن التنبؤ به، موضحة أن قوة الإبصار قبل العملية كانت لا تتعدى رؤية كف اليد فقط بشكل غير واضح أما بعد إجراء العملية تحسنت الرؤية بنسبة 40%.