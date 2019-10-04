قراصنة لهم صلة بطهران يحاولون اختراق حسابات مرشحي رئاسة أمريكا

أعلنت شركة "مايكروسوفت" الأمريكية، اليوم، أن قراصنة لهم صلة بالحكومة الإيرانية حاولوا اختراق حسابات مرشحي الرئاسة لانتخابات 2020 الأمريكية وكذلك مسؤولين حاليين وسابقين بالحكومة، مضيفة أن مجموعة من القراصنة تدعى "فوسفور" حاولت القيام بعمليات اختراق ما بين شهري أغسطس وسبتمبر الماضيين غير أنهم لم ينجحوا في تحقيق أهدافهم.ولم تحدد الشركة تلك الأهداف لكنها أفادت بأنها أبلغت المستهدفين بها في رسائل وجهت إليهم اليوم.

وقال نائب رئيس الشركة توم بيرت، إنه كتب لمسؤولي أمن العملاء بالشركة أن الحسابات المستهدفة تضمنت كذلك صحفيين يغطون الشئون السياسية العالمية وشخصيات إيرانية بارزة تقيم خارج إيران، موضحا أن أربعة حسابات تم اختراقها غير أنها ليست ذات صلة بالحملة الرئاسية أو بمسؤولين حاليين أو سابقين بالحكومة الأمريكية.

وكانت اللجنة الوطنية الديمقراطية ، المعنية بمرشحي الحزب الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية ، قد أرسلت تحذيرا أمنيا إلى مرشحي الحزب في انتخابات 2020 بشأن محاولات الاختراق وأنها تستهدف حسابات شخصية أو مهنية عن طريق إيميلات زائفة.