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مجد القاسم يروي موقفا إنسانيا لضابط مصري ساعده: "بقى صديق عمري"

مجد القاسم يروي موقفا إنسانيا لضابط مصري ساعده: "بقى صديق عمري"

ضبط 4 أشخاص استولوا على 3 ملايين من مواطنين بزعم توظيفها ببني سويف

ضبط 4 أشخاص استولوا على 3 ملايين من مواطنين بزعم توظيفها ببني سويف

"النقد الدولي" يشيد بقرار لجنة التسعير التلقائي للمحروقات في مصر

"النقد الدولي" يشيد بقرار لجنة التسعير التلقائي للمحروقات في مصر

قراصنة لهم صلة بطهران يحاولون اختراق حسابات مرشحي رئاسة أمريكا

قراصنة لهم صلة بطهران يحاولون اختراق حسابات مرشحي رئاسة أمريكا

المدعي العام الأوكراني يشير إلى احتمال تورط نجل بايدن في 15 قضية جنائية

المدعي العام الأوكراني يشير إلى احتمال تورط نجل بايدن في 15 قضية جنائية

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