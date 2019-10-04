قال مصطفى زمزم رئيس مجلس إدارة مؤسسة صناع الخير للتنمية، إن المؤسسة أجرت كشفا طبيا على 160 ألف مواطن و44 ألف عملية جراحية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مصر تستطيع" الذي يقدمه الإعلامي أحمد فايق على شاشة "dmc": "اشتغلنا من سنة ونص في مبادرة (عنيك في عنينا) وتعتبر أكبر مبادرة إنسانية واللي اتعملت بجهود المصريين".

وتابع: "الشركات ساهمت معانا في المبادرة، كذلك مجموعة من البنوك والداعمين والشركاء، والعمليات تمت بكل أنواعها سواء مياه بيضاء أو زقاء أو ظفرة أو عتامة أو زرع قرنية".

واستطرد: "عملية القرنية تكلف ما يقرب من 30 ألف جنيه، كما أجريت 260 عملية زرع قرنية، معندناش حالة واحدة حصل فيها مشكلة، ومكملين في 18 محافظة وكل يوم في قرية جديدة".

وأوضح أن المبادرة تجري كشفا يوميا على 1500 مواطنا، "وزعنا 55 ألف نظارة طبية مجانا، وما يقرب من 62 ألف عبوة دواء".