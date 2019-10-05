في حملة للرقابة الإدارية على مستشفيات دمياط.. الخاصة ضبط أدوية مهربة

شنت إدارة الصيدلة بمديرية الصحة في دمياط برئاسة الدكتور محمود طلحة وكيل وزارة الصحة بدمياط حملة مشكلة من لجنة العلاج الحر والتفتيش الصيدلي، بإشراف هيئة الرقابة الإدارية بدمياط وذلك في إطار المرور والتفتيش على كافة المستشفيات الخاصة بدمياط في حملة استمرت 10 أيام أسفرت عن تحرير محضري أدوية منتهية الصلاحية ومحضر غش تجاري لمواد تحمل الصفة الدوائية منزوع من عليها تاريخ الصلاحية.

وجرى التفتيش في حملات صباحية ومسائية على الصيدليات العامة أسفرت عن محاضر عدم تواجد المدير وأدوية مهربة وغير مسجلة بوزارة الصحة.