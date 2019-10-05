أعلن قطاع كهرباء دمياط فصل التيار الكهربي يومي السبت والإثنين الموافق 5 و7 أكتوبر الجاري عن محول عايد من مغذي اللضامين لنقل وتركيب موصلات الأعمدة.

ومن المقرر تأثر مناطق " الجواهرية، العوامر، أبو نجم، رخا، كحيل والتل".