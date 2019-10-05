عرض برنامج "مصر تستطيع" الذي يقدمه الإعلامي أحمد فايق على شاشة "dmc"، تقريرا عن الطالبة شهد ياسر الفائزة بالمسابقة الإقليمية للربوتات الكاسحة للألغام والحصول على منحة دراسية في فرجينيا وزيارة لمقر ناسا في أمريكا.

وقالت شهد الطالبة بالصف الثاني الثانوي، إن المسابقة التي فازت بها يتقدم لها سنويا 5 آلاف شخص، يقبل منهم 4 فقط من كل دولة، مشيرة إلى أنها قبلت بسبب المشروع الذي تعمل عليه، موضحة أنها حصلت عل منحة من السفارة الأمريكية بمصر.

وتابعت: "إحساس وأنا بتكلم في الكونجريس كسفيرة عن مصر، وإني بمثل بنات مصر، وبثبت للغرب إننا بنفهم في الأمور دي ونقدر نبتكر فيها".

وعن حبها للميكانيكا أشارت إلى أنها كانت تقرأ عن مجال الميكانيكا منذ صغرها، و"بعدها بدأت آخد كورسات مبسطة وبعدين بدأت أدخل مسابقات وأطبق فيها القواعد اللي بتعلمها".