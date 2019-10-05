السيطرة على تسرب للغاز بمحطة رفع "كوم أوشيم" في الفيوم دون إصابات

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الفيوم، من السيطرة على تسرب بسيط للغاز الطبيعي، من محطة رفع لخط الغاز بمنطقة كوم أوشيم بطريق الفيوم/ القاهرة الصحراوي، مساء الجمعة، دون حدوث إصابات أو وفيات.

تلقى اللواء عادل الطحلاوي، مدير أمن الفيوم، إخطارا من مأمور مركز شرطة طامية، بحدوث صوت دوي بمحطة رفع لخط الغاز الطبيعي، بمنطقة كوم أوشيم، بطريق الفيوم/ القاهرة الصحراوي.

وانتقلت قوات الحماية المدنية بالمحافظة، إلى موقع الحادث، وتبين أن الصوت نتيجة حدوث تسرب بسيط للغاز الطبيعي من محطة الرفع، وتم السيطرة عليه وانتقل الفنيين بشركة الغاز لإصلاحه في وقت قصير، دون أي تأثير على كميات الغاز التي تُضخ عبر هذا الخط، وفقا لمصدر أمني، بمديرية أمن الفيوم.

وقال مصدر مطلع، بمديرية الصحة بالفيوم -رفض ذكر اسمه- أنه لا توجد إصابات أو وفيات في هذه الواقعة، وأن مستشفيات المحافظة لم تستقبل أي مصاب في هذه الواقعة.