أحبطت إدارة المنافذ بجمارك بورسعيد بالتنسيق مع مباحث منفذ الرسوة، محاولة تهريب كمية من الملابس الجاهزة الأجنبية الصنع والغير خالصة الرسوم الجمركية قبل تهريبها من منفذ الرسوة الجمركي جنوب بورسعيد، بناءا على إخبارية سرية بوجود معلومات مفادها اعتزام كلا من "ع . ع . س" و"ح . ع . م" تهريب كمية من البضائع الأجنبية الصنع غير خالصة الرسوم عبر خط الحراسات.

وتم تشكيل لجنة جمركية وأمنية مشتركة لجرد المضبوطات فتبين وجود 65 جوال بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وبغرض التهرب من سداد الرسوم الجمركية والتخلص من القيود الاستيرادية.

وقدرت قيمة المضبوطات بـ65 ألف و453 جنيها، وقرر جمال نصار مدير عام منافذ بورسعيد اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي والتحفظ على المضبوطات.