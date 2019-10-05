مستشار بـ"ناصر العسكرية": خطة خداع مصر لإسرائيل في حرب 73 عمل عبقري متكامل

قال اللواء محمود خلف، مستشار أكاديمية ناصر العليا العسكرية، إن خطة خداع إسرائيل خلال حرب السادس من أكتوبر 1973 عمل عبقري متكامل.

وأضاف خلف، خلال استضافته ببرنامج "نظرة" الذي يقدمه الإعلامي حمدي رزق عبر فضائية "صدى البلد"، أن ما حدث عمل عبقري من الدرجة الأولى يدرس، لا سيما أن العدو الإسرائيلي كان على مقربة من الجبهة المصرية بواقع 180 مترا، ويشاهد ويسمع كل شيء.

وتابع: "مناورة بدر التي يقوم بها الجيش المصري كل عام انتهت يوم الخميس في موعدها الطبيعي في 4 أكتوبر عام 1973، وتم منح الجنود إجازات على دفعتين يومي الخميس والجمعة ما عدا عناصر الصاعقة والمهندسين، وعناصر المدفعية الذين سيتم منحهم إجازة مساء يوم السبت السادس من أكتوبر وذلك ضمن خطة خداع إسرائيل".

وأشار إلى أن قائد الجيش فقط ومجموعة محددة من القيادات كانوا على علم بموعد الحرب على إسرائيل.