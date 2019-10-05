تستعرض "الوطن" فعاليات وأحداث، اليوم السبت 5 أكتوبر، في مصر والوطن العربي والعالم، والتي جاءت على النحو التالي:

انطلاق فعاليات معرض "المدن الغارقة: عالم مصر الساحر" بكاليفورنيا

تنطلق فعاليات معرض "المدن الغارقة: عالم مصر الساحر" في محطته الثالثة بولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة ، بقاعة مكتبة "رونالد ريجان " الرئاسية، ويفتتحه الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار.

استكمال محاكمة المتهم في قضية "اقتحام قسم شرطة أول مدينة نصر"

تستكمل محكمة جنايات القاهرة، إعادة محاكمة متهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اقتحام قسم شرطة أول مدينة نصر".

استكمال محاكمة المتهمين في قضية فض اعتصام رابعة

تستكمل محكمة جنايات القاهرة، إعادة إجراءات محاكمة 37 متهمًا في قضية فض اعتصام رابعة.

استكمال محاكمة المتهمين في قضية "أحداث عنف الظاهر"

تستكمل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، إعادة إجراءات محاكمة 3 متهمين في قضية "أحداث عنف الظاهر".

استكمال محاكمة المتهمين في قضية "اغتيال النائب العام"

تستكمل محكمة جنايات جنوب القاهرة، إعادة إجراءات محاكمة متهمين اثنين في قضية "اغتيال النائب العام".

النطق بالحكم في قضية "أحداث مجلس الوزراء"

تصدر محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، حكمها في قضية إعادة إجراءات محاكمة 6 متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "أحداث مجلس الوزراء".

استكمال محاكمة المتهمين في قضية حرق كنيسة "كفر حكيم" بكرداسة

تستكمل محكمة جنايات الجيزة نظر إعادة إجراءات محاكمة 4 متهمين في قضية حرق كنيسة "كفر حكيم" بكرداسة.

النطق بالحكم في قضية "رشوة وزارة التموين"

تصدر محكمة جنايات القاهرة، حكمها في قضية محاكمة رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية السابق و ثمانية آخرين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"رشوة وزارة التموين".

استكمال محاكمة نائب محافظ الإسكندرية سابقًا وشريكتها في قضية غسيل أموال

تستكمل محكمة جنايات القاهرة، محاكمة سعاد الخولي نائب محافظ الإسكندرية سابقًا وشريكتها في اتهامهما بارتكاب جريمة غسل الأموال وقيمتها 500 ألف جنيه.

حفل انتصارات أكتوبر بمركز المؤتمرات الدولية بشرم الشيخ

تنظم محافظة جنوب سيناء حفلاً بمركز المؤتمرات الدولية بشرم الشيخ بمناسبة انتصارات أكتوبر المجيدة، يحييه الفنان مدحت صالح، والفنانة مي فاروق، والفنانة يسرا سعوف.

أتيليه الإسكندرية يفتتح فعاليات الملتقى الثالث للخزف

يفتتح أتيليه الإسكندرية ( جماعة الفنانين والكتاب )، فعاليات الملتقى الثالث للخزف، بالتعاون مع مركز تجميل الإسكندرية، ومتحف الفنون الجميلة.

أوركسترا القاهرة السيمفوني يبدأ حفلاته خلال موسمه الـ 61

يبدأ أوركسترا القاهرة السيمفوني حفلاته خلال موسمه الـ 61، وذلك بتقديم حفل بقيادة المايسترو الكولومبي "خواي مونتويا"، ومشاركة عازف البيانو العالمي وائل فاروق، على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر ينظم عددًا من الفعاليات في إطار احتفال المدينة بعيدها القومي

ينظم جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر عددًا من الفعاليات في إطار احتفال المدينة بعيدها القومي، وذكرى انتصارات حرب السادس من أكتوبر المجيدة، حيث يتم افتتاح مقر حسابات المياه بالحي السابع، وافتتاح منظومة النقل الجماعي"مواصلات مصر"، يتبع ذلك تنظيم حفلٍ يبدأ من الساعة 7 مساء ويستمر حتى الساعة 10 مساء.

انطلاق بطولة العالم لرواد السلاح.. تستضيفها مصر

تنطلق فعاليات بطولة العالم لرواد السلاح، التي تستضيفها مصر حتى 11 أكتوبر الجاري بمجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي.

مباريات الاسبوع الثالث من الدوري المصري

يلتقي فريقا أسوان والأهلي، في الثالثة عصرا، على استاد اسوان، و يلتقي فريقا الانتاج الحربي والمقاولون العرب، على استاد السلام، ويلتقي فريقا وادي دجلة والاسماعيلي، في الخامسة والنصف مساء، على استاد بتروسبورت، ويلتقي فريقا المصري والاتحاد السكندري، في الثامنة مساء، على استاد الجيش بالسويس، وذلك في إطار مباريات الاسبوع الثالث من الدوري المصري لكرة القدم.

مباريات الدوري الإنجليزي

يلتقي فريقا برايتون وتوتنهام هوتسبر، في الواحدة والنصف ظهرا، كما يلتقي فريقا واتفورد وشييلد يونايتد، بيرنلي وايفرتون، ليفربول وليستر سيتي، نورويتش سيتي واستون فيلا، في الرابعة عصرا، فيما يلتقي فريقا وست هام يونايتد وكريستال بالاس، في السادسة والنصف مساء، وذلك في إطار مباريات الدوري الانجليزي لكرة القدم.

مباريات الدوري الإسباني

يلتقي فريقا ديبورتيفو ليجانيس وليفانتي، في الواحدة ظهرا، كما يلتقي فريقا ريال مدريد وغرناطة، في الرابعة عصرا، فيما يلتقي فريقا فالنسيا والافيس، في السادسة والنصف مساء، واوساسونا وفياريال، في التاسعة مساء، في إطار الدوري الاسباني لكرة القدم.