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تأجيل إعادة محاكمة 4 متهمين في "حرق كنيسة كفر حكيم" لـ10 نوفمبر

تأجيل إعادة محاكمة 4 متهمين في "حرق كنيسة كفر حكيم" لـ10 نوفمبر

استشاري عظام: جراحة تغيير المفصل ليست بالخطورة التي يتصورها البعض

استشاري عظام: جراحة تغيير المفصل ليست بالخطورة التي يتصورها البعض

"الصحفيين": رفع قيمة جائزة التفوق.. واستحداث فرع "صحافة الفيديو"

"الصحفيين": رفع قيمة جائزة التفوق.. واستحداث فرع "صحافة الفيديو"

بيرني ساندرز يعلن جاهزيته لاستئناف نشاطه بعد تعرضه لأزمة قلبية

بيرني ساندرز يعلن جاهزيته لاستئناف نشاطه بعد تعرضه لأزمة قلبية

البحث العلمي: مد فترة التقدم للمشاركة في معرض القاهرة السادس للابتكار

البحث العلمي: مد فترة التقدم للمشاركة في معرض القاهرة السادس للابتكار

"البحوث الإسلامية" يهنئ القوات المسلحة بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة

"البحوث الإسلامية" يهنئ القوات المسلحة بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة

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يصل لـ50 ألف جنيه.. بنك ناصر يعلن عن قرض لتمويل التعليم

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محطات البنزين تلتزم بالأسعار الجديدة.. والسائقون سعداء

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