"الصحفيين": رفع قيمة جائزة التفوق.. واستحداث فرع "صحافة الفيديو"

اعتمد مجلس نقابة الصحفيين بعض التعديلات في لائحة مسابقة جوائز الصحافة المصرية، وجاء من بين أبرز التعديلات اعتماد اسم الجائزة تحت مسمى "جوائز الصحافة المصرية"، بدلا من "التفوق الصحفي"، ورفع قيمة الجائزة الأولى في الجوائز العامة من 10 آلاف جنيه إلى 15 ألف جنيه، ورفع قيمة الجائزة الثانية في الجوائز العامة من 5 آلاف جنيه إلى 8 آلاف جنيه.

كما تم استحداث فرع جديد ضمن المسابقة لصحافة الفيديو، وتم إضافة جائزة ثانية في فرع الكاريكاتير، وتم الموافقة على طلب أسرة الكاتب الصحفي الكبير الراحل حسين عبدالرازق بالتبرع لتخصيص جائزة خاصة باسمه في الصحافة الاستقصائية قيمتها 10 آلاف جنيه، وتم إلغاء فرع التغطية الخبرية المحلية، وفي ما يتعلق بالمحكمين فتم تقليص شرط مرور 15 عاما على عضوية المحكم بالنقابة إلى 10 سنوات كشرط لمشاركته في التحكيم بالمسابقة، كما تم رفع قيمة الاشتراك في الفرع الواحد بالمسابقة من 40 جنيها إلى 50 جنيها.

وتضمنت اللائحة تحديد موعد ثابت للإعلان عنها في مارس من كل عام وموعد ثابت لاحتفالية جوائز الصحافة المصرية بالتزامن مع يوم الصحفي في العاشر من يونيو سنويا.

وتعمل اللجنة الثقافية على إعداد مشروع بالتعاون مع وزارة الاتصالات لوضع آلية للتقدم للمسابقة إلكترونياً بدءا من العام المقبل. ومن المقرر أن يعلن عن فتح باب التقدم للمسابقة خلال الأسبوع الحالي.