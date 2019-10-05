البحث العلمي: مد فترة التقدم للمشاركة في معرض القاهرة السادس للابتكار

أعلن الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، عن مد فترة التقدم للمشاركة فى معرض القاهرة الدولى السادس للابتكار، حتى الأحد المقبل 13 أكتوبر 2019، من خلال الموقع الرسمي لأكاديمية البحث العلمي www.asrt.sci.eg، وذلك نظرا للإقبال الشديد وتزامن فترة التقدم مع الإجازات الرسمية واحتفالات مصر بأعياد أكتوبر المجيدة.

وسيقام المعرض هذا العام فى الفترة من 24 - 25 أكتوبر المقبل في مركز المنارة للمؤتمرات والمعارض الدولية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، حيث يُشرف المعرض برعاية فخامته للعام الثالث على التوالى، وتنظمه أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بمشاركة دولية غير مسبوقة من جميع أنحاء العالم، وبمناسبة تولى مصر رئاسة منظمة الاتحاد الإفريقي، فقد اختير الاتحاد الإفريقي كضيف شرف للمعرض، وستطلق الأكاديمية شعار "إفريقيا تبتكر Africainnovates".