أصيب 10 أشخاص على الأقل، اليوم، إثر هجوم بقنبلة يدوية استهدف مقر نائب مفوض بلدة أنانتناج جنوب ولاية جامو وكشمير، الشطر الهندي من إقليم كشمير المتنازع عليه مع باكستان.

ونقلت صحيفة "تايمز أوف إينديا" الهندية عن مسؤول في الشرطة قوله، إن مسلحا ألقى القنبلة على دورية أمنية خارج المبنى شديد الحراسة في بلدة أنانتنج، لكن القنبلة أخطأت هدفها وانفجرت على جانب الطريق، ما أسفر عن إصابة 8 مواطنين وشرطي وصحفي.

وأضاف مسؤول الشرطة، أن قوات الأمن فرضت طوقا أمنيا على المنطقة وبدأت عملية مطاردة للقبض على منفذي الهجوم، فيما لم تعلن أية جهة مسؤوليتها حتى الآن.

ويعد هذا الهجوم هو الثاني بقنبلة يدوية على قوات الأمن الهندية في كشمير منذ تصاعد التوترات على إثر قرار الحكومة في نيودلهي إلغاء الوضع الخاص الممنوح لولاية جامو وكشمير في 5 أغسطس الماضي.