شهد وزير الدولة للإنتاج الحربي مراسم حلف اليمين القانونية للدكتورة ليلى شحاتة، رئيسًا للإدارة المركزية لشؤون متابعة الإنتاج والجودة بالانتاج الحربي.

يأتي ذلك تطبيقا لنص المادة 19 من القانون رقم 81 لسنة 2016 بشأن إصدار قانون الخدمة المدنية، والذي ينص على أن يؤدي كل من يعين في وظيفة من الوظائف القيادية أمام السلطة المختصة حلف اليمين قبل أن يباشر عمله.

كان وزير الانتاج الحربي عرض على رئيس الوزراء أمر ترقية شحاتة؛ ليصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قراره رقم 2255 لسنة 2019 بشأن تعيينها رئيس الإدارة المركزية لمتابعة الإنتاج والجودة بالدرجة العالية لمدة عام اعتبارا من 23/9/2019.