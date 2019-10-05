تباشر الجهات المختصة التحقيق مع موظف في الإدارة التعليمية بمدينة 6 أكتوبر، لاتهامه بالتحرش بفتاة، إذ ذكرت التحريات والتحقيقات أنّ المجنى عليها "غيدا" (28 عاما)، كانت تسير في الشارع بالحي السابع في أكتوبر، وفوجئت بشخص يلمس أجزاء حساسة من جسدها وضربها.

وبالفحص والتحري من قبل ضباط مباحث أكتوبر، تحت إشراف اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية، والمقدم إسلام المهداوى رئيس مباحث اول اكتوبر، تبيّن أنّ وراء ارتكاب الواقعة "محمود" (32 عاما)، وألقي القبض عليه، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيق.