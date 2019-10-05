تلقى فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد، بلاغا من حاصل على دبلوم صنايع ومقيم بدائرة مركز شرطة دار السلام بسوهاج، بأنّ أحد الأشخاص حاصل على بكالوريوس تجارة ومقيم بدائرة مركز شرطة دارالسلام بسوهاج، حصل منه على 250 ألف جنيه مقابل تسهيل حصوله على قرض من أحد البنوك، إلا أنّه لم يف بما وعد به وامتنع عن رد المبلغ المالي المستولى عليه.

وأكدت التحريات صحة البلاغ وأضافت بحصول المتحرى عنه على مبالغ مالية من أشخاص آخرين تحت ذات الزعم، لم يتقدموا للإبلاغ أملا في استرداد أموالهم، وتم استدعاء المتهم وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وعثر معه على بعض الصور الضوئية لبطاقات الرقم القومي والسجلات التجارية والبطاقات الضريبية لأشخاص مختلفين من راغبي الحصول على تلك القروض، واتخذت الإجراءات القانونية.