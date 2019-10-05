أعلن الجيش والشرطة في الفلبين، اليوم، مقُتل سبعة متمردين في جنوب البلاد في هجوم تبناه تنظيم "داعش" الإرهابي.

وقالت المصادر إن جميع القتلى من أعضاء "جبهة مورو الإسلامية للتحرير" التي كانت أكبر جماعة متمردة في الفلبين قبل أن تبدأ بتسليم أسلحتها الشهر الماضي بموجب اتفاق سلام جرى التوصل إليه في 2014.

وأكّد قائد كتيبة محلية للجيش إرنيستو جينير، أن عناصر على صلة بتنظيم "داعش" الإرهابي هاجموا معسكرا لـ"جبهة مورو الإسلامية للتحرير" قرب بلدة شريف سيدنا مصطفى، أمس، حيث اشتعل القتال لعدة ساعات. وتبنى "داعش" الهجوم في بيان نقله موقع "سايت" الأمريكي لرصد المواقع الجهادية.

وأعلن "داعش"، أنهم قتلوا 8 من أعضاء الجبهة، لكن المسؤول في الشرطة المحلية أرنولد سنتياجو، قال للصحفيين إن السلطات لا تعلم إلا بسقوط سبعة قتلى، فيما أشار سكان أنهم شاهدوا سبع جثث يتم تحميلها على متن قارب عند ضفاف نهر في شريف سيدنا الواقعة على بعد نحو 900 كم جنوب مانيلا، بينما رفض المتحدث باسم "جبهة مورو الإسلامية للتحرير" فون الحق التعليق على الحادثة.