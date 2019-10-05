تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، وقطاع الأمن الوطني بالتنسيق مع شرطة السياحة والآثار بالجيزة، من ضبط عناصر تشكيل عصابي تخصص في التنقيب عن الآثار، وبحوزتهم 193 تمثالا، وكذا تابوت حجري، كما جرى تحديد موقع مقبرة أثرية بالجيزة والتحفظ عليها.

يأتي ذلك في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة المنظمة بشتى صورها وأشكالها، وبخاصةً الجرائم المرتبطة بالحفاظ على ثروات البلاد وتراثها القومي.

كانت توافرت معلومات لقطاع الأمن الوطني، تفيد اضطلاع تشكيل عصابي يضم 22 عنصرا من العناصر الإجرامي، بإجراء حفائر للتنقيب عن الآثار بطريقة غير شرعية بالقرب من المنطقة الأثرية بالجيزة، وتمكنهم فى هذا الإطار من اكتشاف مقبرة أثرية ترجع لعصر الأسرة الرابعة الفرعونية واستخراج بعض محتوياتها لاستخدامها في عملية الترويج لبيعها، وجرى في إطار التعامل مع تلك المعلومات تحديد عناصر التشكيل الإجرامي المشار إليه.

وتمكنت قطاعات الوزارة المعنية، من ضبط 4 عناصر منهم، عثر بحوزة المتهمين المضبوطين على القطع الأثرية التي تمكنوا من استخراجها من المقبرة، وتبين أنها عبارة عن 193 تمثالا، بالإضافة إلى تابوت حجري كبير الحجم.

وجرى تحديد موقع المقبرة والتحفظ عليها، وإخطار النيابة العامة ووزارة الآثار لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.