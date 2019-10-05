أعلن المخرج سيف يوسف عن انتهاء تصوير فيلمه الجديد "سيفان" وهو من نوعية الافلام القصيرة ومن المنتظر أن يشارك في عدد من المهرجانات السينمائية خلال الفترة المقبلة.

ومن جانبه قال الدكتور عاطف عبد اللطيف مؤلف القصة وبطل الفيلم، إن الأحداث تدور في إطار اجتماعي تشويقي حول "شاهين" الذي عاش في الخارج اكثر من ثلاثين عاماً، وعاد إلى القاهرة ليتقابل مع جارته "سيفان"، وهي سيدة عجوز من أصول أرمينية تعيش بمفردها.

وأضاف عاطف أنه من خلال أحداث الفيلم نكتشف أن مجزرة الأرمن كانت بداية لمجازر حدثت في العالم ومازالت تحدث حتى الآن.

فيلم "سيفان" يضم كوكبة متميزة من الفنانين، ومنهم ليلى عز العرب وعاطف عبداللطيف وأحمد مندي، وقصة الدكتور عاطف عبد اللطيف وسيناريو وحوار جوزيف فوزي، ومنتج فني مينا فوزي، وإشراف عام شمس أبو السعود، ومهندس ديكور كريم عبد النعيم، ومدير تصوير مايكل جورجي، ومونتاج رامز عاطف، وميكساج رفيق جورج واستايلست إيمان مصطفى، وموسيقى تصويرية طارق عامر، وإخراج سيف يوسف.