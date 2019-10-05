أبو العينين: السيسي عاشق لأفريقيا.. ونجح في وضع قضية سد النهضة على أجندة المجتمع الدولي

أشاد محمد أبو العينين الرئيس الشرفي للبرلمان الأرومتوسطي، بدعم البيت الأبيض للمفاوضات الجارية بين مصر وإثيوبيا والسودان من أجل التوصل إلى اتفاق تعاون لملىء وإدارة سد النهضة الأثيوبي.

وأثني أبو العينين، على بيان البيت الأبيض حول أزمة سد النهضة، والذي أكدت خلاله الإدارة الأمريكية أن لجميع دول حوض النيل الحق في التنمية الاقتصادية والازدهار، داعيًا جميع الأطراف إلى إظهار حسن النية من أجل التوصل إلى اتفاق يصون ذلك الحق ويحترم حصة كل دولة في مياه نهر النيل.

وأكد الرئيس الشرفي للبرلمان الأرومتوسطي، أن بيان البيت الأبيض يؤكد نجاح الدبلوماسية المصرية في التعامل مع هذا الملف وقوة مصر الدولية؛ ويأتي نتيجة لجهود الرئيس عبدالفتاح السيسي في عرض أزمة سد النهضة أمام المجتمع الدولي بالجمعية العامة للأمم المتحدة وتحذيره من خطورة الأزمة على المنطقة ومدى تأثير السد على مصر وتعنت أديس أبابا، والتدخل وحل الأزمة سياسيا عبر التفاوض بشكل سلمي يحفظ حقوق مصر في حصتها بمياه النيل.

السيسي عاشق للقارة السمراء.. ويحرص على وحدة أفريقيا

وأوضح أبو العينين، أن الرئيس السيسي دق ناقوس الخطر بالأمم المتحدة وتحدث بمصداقية كاملة، وعرض وجهة النظر المصرية حول سد النهضة حرصا على العلاقات القوية بين دول القارة، مبينا أنه لأن الموقف الأثيوبي تجاه الأزمة يعد تعديًا على القوانين والمواثيق والاتفاقيات الدولية الخاصة بالمياه وبدول حوض النيل؛ كان الرئيس السيسي حريصًا على وحدة أفريقيا والتعاون كأبناء قارة واحدة فهو "عاشق لأفريقيا".

وكانت أزمة سد النهضة محور حديث العديد من اللقاءات التي عقدها محمد أبو العينين مع رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة وعدد من المسئولين البارزين بالبيت الأبيض والكونجرس والقادة الأفارقة، وذلك خلال حضوره جلسات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.

وأكد تيجاني محمد باندي رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال لقائه محمد أبو العينين الرئيس الشرفي للبرلمان الأورمتوسطي أنه ليس من حق أي دولة أن تمنع المياه أو تنقض اتفاقياتها مع دولة أخري حتي فى حالة الحرب بين الدولتين، فالمياه حق من حقوق الإنسان وأوضح أن أزمة سد النهضة تكمن في إثيوبيا "دولة المنبع"، وأن تلك المشكلة يجب أن تحل عن طريق التفاوض.

وتعهد رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، بأن حل أزمة سد النهضة ستكون أولى اهتماماته خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أنه سيتدخل بشكل سريع وسيتشاور من أجل عقد اجتماعا مع الأطراف الثلاثة "مصر والسودان وأثيوبيا" للوصول إلى حل دبلوماسي بتلك الأزمة.

على المجتمع الدولي التدخل لإرساء قواعد العدالة واحترام الاتفاقيات والمعاهدات

وفيما يخض دور المجتمع الدولي، طالب أبو العينين، المجتمع الدولي بالتدخل لإرساء قواعد العدالة واحترام الاتفاقيات والمعاهدات خلال لقائه عدد من المسؤولين البارزين في الإدارة الأمريكية بينهم ديفيك شنكر مساعد وزير الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأوسط، ومايكل تي هارفي مساعد مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والدكتورة روبرت ساتلوف مدير معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدني، والدكتورة فيكتوريا كوتس المدير الأول لمنطقة الشرق الأوسط بالبيت الأبيض، وجين هارمان مدير مركز وودرو ويلسون الدولي بأمريكا والرئيس السابق للجنة الاستخبارات بالكونجرس .

وعن تأثير أزمة سد النهضة، أوضح أبو العينين، خلال مؤتمر منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "UNIDO" في نيويورك بحضور عدد من القادة الأفارقة، أن أزمة سد النهضة من شأنها أن تؤثر على أمن واستقرار القارة الأفريقية.

وطالب أديس أبابا باحترام القوانين والمواثيق الدولية التي تعود لأكثر من 100 عام، مبينا أن الرئيس السيسي تحدث أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة حول أزمة سد النهضة بكلمات بسيطة تحمل آلاف المعاني "إن النيل بالنسبة لمصر مسألة حياة وقضية وجود".

وأكد أبو العينين، أن تلك القضية بالنسبة لمصر مهمة للغاية فهي قضية حقوق وكرامة وبعث برسالة إلى القادة الأفارقة بأن تلك القضية ستؤثر على مستقبل الاستقرار بالقارة السمراء، مبينا أن ما تقوم به أثيوبيا خطر.

أبو العينين يحذر من المساس بحقوق مصر في مياه النيل: أزمة سد النهضة لن تحل سوى بالتفاوض

وحذر أبو العينين من المساس بحقوق مصر التاريخية في مياه النيل، مؤكدا أن أزمة سد النهضة لن تحل سوى بالتفاوض وليس بالتعنت من قبل الجانب الأثيوبي، وأن مصر تؤمن بحق أثيوبيا فى التنمية ولكننا نؤمن قبل ذلك بحق المصريين فى الحياة والعيش.

وأوضح أن سد النهضة تم بنائه لتوليد الكهرباء، في الوقت الذي كانت هناك طرق حديثة كثيرة لتوليد الكهرباء ربما بطاقة أكبر، ماتسائلا "من يمول السد؟ ولماذا؟ وهل هناك أهداف سياسية للضغط على مصر بهذا الملف؟"، مؤكدا أن ذلك يمثل خطرا كبيرا على المنطقة.