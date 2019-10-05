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تركيا تعتقل 5 ألمان للاشتباه في ارتباطهم بحزب العمال الكردستاني

تركيا تعتقل 5 ألمان للاشتباه في ارتباطهم بحزب العمال الكردستاني

في يومه العالمي.. "المعلم" من "سخرية" الشاشة لـ"أسرية" الواقع

في يومه العالمي.. "المعلم" من "سخرية" الشاشة لـ"أسرية" الواقع

محافظ كفر الشيخ يناقش استعدادات إطلاق المشروع القومي للتحول الرقمي

محافظ كفر الشيخ يناقش استعدادات إطلاق المشروع القومي للتحول الرقمي

ندوات وأفلام بالأحياء وقصور الثقافة بالقاهرة حول انتصارات أكتوبر

ندوات وأفلام بالأحياء وقصور الثقافة بالقاهرة حول انتصارات أكتوبر

أبو العينين: السيسي عاشق لأفريقيا.. ونجح في وضع قضية سد النهضة على أجندة المجتمع الدولي

أبو العينين: السيسي عاشق لأفريقيا.. ونجح في وضع قضية سد النهضة على أجندة المجتمع الدولي

"النقالة العامة للغزل": نستهدف تدريب 16 ألف عامل خلال 6 أشهر

"النقالة العامة للغزل": نستهدف تدريب 16 ألف عامل خلال 6 أشهر

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ما تيجي نخرج.. "أسياد الزار" على مسرح الضمة وأميرة البيلي في الساقية

ما تيجي نخرج.. "أسياد الزار" على مسرح الضمة وأميرة البيلي في الساقية

"مكرونة وفراخ بانية".. هشام ماجد يكشف سبب خناقة "شيكو" مع مالك فندق بالإسكندرية

"مكرونة وفراخ بانية".. هشام ماجد يكشف سبب خناقة "شيكو" مع مالك فندق بالإسكندرية

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محطات البنزين تلتزم بالأسعار الجديدة.. والسائقون سعداء

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