تستعرض المملكة العربية السعودية تجربتها الثرية في تنفيذ خطط التحول الرقمي، خلال مشاركتها في معرض "جايتكس" الذي تستضيفه دولة الإمارات العربية المتحدة، ويعد أكبر معرض للتقنية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا.

وأوضح الرئيس التنفيذي لبرنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية "يسّر" المهندس علي بن ناصر العسيري، أن مشاركة برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية "يسّر" في فعاليات معرض جايتكس 2019، تهدف إلى إبراز دور المملكة على خريطة العالم في مجال التحول الرقمي الحكومي، خصوصا أن هذه النسخة الـ39 تأتي كأكبر تجمع للجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وقال العسيري إن البرنامج سيستعرض، خلال مشاركته جملة منتجاته وخدماته التي يقدمها للجهات الحكومية، مشيرًا إلى أن تلك المنتجات تسهم في تسهيل حياة المواطن في المملكة، عبر تمكين الجهات الحكومية من تقديم خدمات إلكترونية محورها المواطن.

وأضاف: "هذه المناسبة تعتبر فرصة لتبادل الخبرات مع الجهات الحكومية السعودية والدولية واستعراض تجربة البرنامج، فضلا عن الاطلاع على أحدث التقنيات التي تقدمها الشركات العالمية في مجال التحول الرقمي".

في سياق متصل، تشارك شركة الاتصالات السعودية في معرض جيتكس 2019 بدبي، ومن المقرر أن تكشف الشركة عن 10 مشروعات لمنصات رقمية مبتكرة نفذها شبان وشابات سعوديين، وسيزاح الستار عن أفضل 10 مشروعات ريادة أعمال في العام الحالي، فازت بدعم الشركة عبر حاضنتها "إنسبايريو"، في مجالات المدفوعات الرقمية والتقنية والاقتصاد والتعليم والصحة والرياضة، منها مشروع "سلفة" الذي يعد أول منصة إلكترونية لإقراض المبالغ الصغيرة بقيمة تصل لـ5 آلاف ريال وذلك خلال مدة لا تتجاوز 15 دقيقة.

وأوضح المدير العام للتواصل المؤسسي محمد بن راشد أبا الخيل، أن معرض هذا العام يضم الخدمات والحلول الرقمية المستقبلية بشكل يثري حياة الأفراد والمؤسسات، مشيرًا إلى أن الاتصالات السعودية ليست مجرد شركة بل هي لاعب محوري في التحول الرقمي الذي تشهده المملكة وفق رؤية 2030.