أمرت النيابة العامة بإخلاء سبيل المتهمة بإدارة كيان تعليمي وهمي "أكاديمية"، غير مرخصة ومنح شهادات مزورة للمواطنين، بكفالة 5 آلاف جنيه على ذمة القضية.

وكانت مباحث الأموال العامة بوسط الدلتا، برئاسة العميد اسامة حتاتة، رئيس قطاع الأموال العامة بوسط الدلتا بالتنسيق مع قسم الأموال العامة بكفرالشيخ، برئاسة الرائد محمد عماد عامر، ألقت القبض على سيدة تُدير كيان تعليمي وهمي "غير مرخص"، وتستغل المواطنين وتمنحهم شهادات مزورة مقابل الحصول على الأموال، وحُرر المحضر اللازم وجار العرض على النيابة.

ردت معلومات لقسم الأموال العامة، أكدتها التحريات، تفيد بمزاولة سيدة مقيمة بدائرة مركز شرطة كفرالشيخ نشاط إجرامي واسع النطاق في إدارة كيان تعليمي للتدريب والتنمية البشرية بدون ترخيص بقسم شرطة أول كفرالشيخ، وترويجها شهادات تدريبية مزورة، وبالاستعلام من الجهات المعنية أفادت بأن الأكاديمية التي أنشأتها لم يصدر لها أية تراخيص ولا تخضع لرقابة وإشراف مديرية التربية والتعليم.

عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع أمن كفر الشيخ، برئاسة اللواء محمود حسن، مدير الأمن، وبإشراف اللواء هيثم عطا، مدير إدارة البحث الجنائي، تم مداهمة المكان، والقبض على السيدة، وبتفتيش مقر الأكاديمية عثر على 18 شهادة باللغة الإنجليزية بأسماء أشخاص مختلفة منسوب صدورها لإحدى المراكز والجامعات الأجنبية تفيد حصولهم على دورة تدريبية في مجال القيادة الدولية للحاسب الآلي "مزورة" و58 شهادة اجتياز دورة تدريبية بأسماء أشخاص مختلفة منسوب صدورها للأكاديمية الوهمية في مجالات علمية مختلفة، و3 شهادات باللغة الأجنبية بأسماء أشخاص مختلفة منسوب صدورها لإحدى المؤسسات ممهورة، وكمية كبيرة من إعلانات الدعاية باسم الأكاديمية الوهمية، وصور بطاقات الرقم القومي، وشهادات الميلاد بأسماء أشخاص مختلفة.

كما ضبط 9 كارنيهات بأسماء أشخاص مختلفة بعضها منسوب للأكاديمية الوهمية والبعض الآخر منسوب لإحدى المؤسسات، وجهاز لاب توب ومبلغ مالي، وبمواجهة المذكورة أقرت بنشاطها، وتم تحرير محضر وجار العرض على النيابة.