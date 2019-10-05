قاضي محاكمة طبيب المخ المزيف: اجترأت على حق من أقدس حقوق البشر

وجه المستشار بهاء الدين المري، رئيس الدائرة الأولى بمحكمة جنايات كفرالشيخ، قبل النطق بالحكم على طبيب المخ والاعصاب المزيف، رسالة للطبيب قائلاً "اجترأت على حق من أقدس حقوق البشر، هو الحق في سلامة أجسادهم، فادعيت الطب زورا وخدعتهم، وأي طب ادعيت، طب المخ والأعصاب، واستمرأت العبث بامخاخهم وأعصابهم سنوات عدة، وإن تقول لهم إلا كذباً".

وأضاف رئيس المحكمة: "لم تكتف بما اقترفت بل دعمته بتزوير، ظننته يغشى عبثك وجهلك، فجئت بأوراق رسمية لطبيب يتطابق اسمك مع اسمه رباعياً عدا اللقب، وزورت فيها لتخدع بأنه أنت، واصطنعت شهادات زورا لطب القصر العيني والمنصورة ، لتؤازر كل أولئك من جُرم، إن ما جئت يستأهل أن تُنزل بك المحكمة حد العقوبة الأقصى، لولا أنها راعت بعض ظروف وملابسات الدعوى".

قضت الدائرة الأولى بمحكمة جنايات كفرالشيخ، برئاسة المستشار بهاء الدين المري، رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين محمد خيري الشرنوبي، ويوسف عدلي خليل، وسكرتارية محمد رضا، وبحضور محمد عجوة، وكيل نيابة بندر كفر الشيخ، اليوم السبت، بمعاقبة طبيب المخ والأعصاب "المزيف"، "حسام. ع"، بالسجن 5 سنوات، ومصادرة المحررات المزورة المضبوطة بحوزته، وإلزامه بالمصاريف الجنائية، لانتحاله صفة طبيب، وإدارة عيادة طبية بمنطقة سخا دائرة قسم أول شرطة كفر الشيخ، بدون ترخيص.

واطلعت هيئة المحكمة على تقرير دار الاستشفاء للصحة النفسية بالعباسية، بعدما قررت المحكمة إيداع المتهم بها لبيان صحة قواه العقلية وقت ارتكاب الجرائم المتهم فيها، وتبين من التقرير أنه لا يعاني من أي خلل نفسي، كما كشفت أوراق القضية التي حملت رقم 150 لسنة 2019 جنايات قسم أول كفر الشيخ، والمقيدة برقم 865 لسنة 2019 كلي كفر الشيخ، عن فصل المتهم من التعليم الجامعي عندما كان طالبا في الفرقة الثانية بكلية الطب، وتبين للمحكمة أثناء جلسة سابقة لمحاكمته تعرضه لحالة من الاهتزاز النفسي، ما دعا هيئة المحكمة لإصدار قرارها السابق.

وألقت قوات الشرطة القبض على حسام عيسى في يناير الماضي، بعدما وجهت إليه عددا من التهم منها التزوير في أوراق رسمية وانتحال صفة طبيب وإدارة منشأة طبية بدون ترخيص، على إثرها وجهت نيابة كفر الشيخ، تحت إشراف المحامي العام لنيابات كفر الشيخ، للمتهم انتحال صفة طبيب متخصص في أمراض المخ والأعصاب، ومزاولة مهنة الطب دون ترخيص، وافتتاح عيادة طبية بناحية حي سخا دون ترخيص.