قال رئيس الهيئة العليا للانتخابات في تونس، نبيل بفون، إنه من المتوقع زيادة أعدد الناخبين التوانسة المقيمين خارج البلاد في الانتخابات التشريعية التونسية، غدا.

وأضاف "بفون" خلال مداخلة هاتفية له بنشرة أخبار TEN، والمذاع على فضائية TEN، أن أكبر الجاليات التونسية تواجدا في الدول الأوروبية ومن المتوقع أن يشهد يوم غد زيادة أعداد المدلين بأصواتهم في العملية الانتخابية، موضحا أن الحملات الانتخابية من شأنها إنارة سبيل الناخب وإطلاعه على البرامج الانتخابية للناخبين الأمر الذي سيؤثر على نسبة المشاركة في العملية الانتخابية.

وأكد رئيس الهيئة العليا للانتخابات في تونس، أن أحد المرشحين يتواجد في السجون التونسية وهو ما يؤثر على حملته الانتخابية؛ فيما يتبقى للمترشح الثاني قيس سعيد القيام بحمله لتشجيع التونسيين للخروج والتصويت يوم الأحد 13 أكتوبر المقبل.