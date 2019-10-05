حضر وفد رفيع المستوى من قيادات الأزهر الشريف، اليوم السبت، مراسم تنصيب المطران ميجيل جيكسوت، رئيس المجلس البابوي لحوار الأديان، كاردينالًا لحوار الأديان بالكنيسة الكاثولوكية، إضافة إلى عدد من الكرادلة الآخرين، وضم الوفد كلا من الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر الشريف، والدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، والدكتور محمد أبو زيد الأمير، نائب رئيس جامعة الأزهر.

قدم الوفد الأزهري التهنئة للكاردينال ميجيل جيكسوت، متمنيًا له خدمة مثمرة في حقل الحوار بين الأديان، مؤكدًا أهمية تكاتف وتعانق القيادات الدينية لدعم واستقرار الأوطان وأن الأديان هي سبيل الشعوب للتقارب.