هاجم سامح عيد، الباحث في الإسلام السياسي، خطيب الجمعة أمس الذي بث له التلفزيون المصري خطبة الجمعة من مسجد الحي القيوم بمحافظة الشرقية، وقال عيد لـ"الوطن": "الخطبة شملت أمورا لا ينبغي ذكرها على المنبر، مثل قصة قتل المسلمين لأبوجهل، وقطعهم لرقبته وتمثيلهم بجثته، وهو ما لا يمكن قبوله أو عرضه على المواطنين من خلال أداة مهمة مثل التلفزيون".

وأضاف: "هل هذا هو الإسلام، أن يقطع صحابي رقبة إنسان ويأتي بها النبي فرحا ويشاركه النبي الفرح، ماذا تركنا لأعداء الإسلام كي يشوهوا صورته؟ وماذا تركنا لداعش؟ فهي تكفرنا وبمثل هذه النصوص التراثية سيكون لها أن تفعل ما تفعله".

وأوضح أن الكارثة أن خطيب الجمعة كان الدكتور محمد أبو هاشم نائب رئيس جامعة الأزهر السابق، وكان من بين المصلين الشيخ جابر طايع رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، وهو ما يوضح أن هذه هي العقلية الأزهرية وعقلية قيادات الأوقاف، وأنهم سلفيين مثلهم مثل جميع المتشددين، وطالب عيد بمحاسبة المسئولين عن هذه الدموية الفجة التي ظهرت بها خطبة الجمعة، وكأنها صادرة عن داعشي وليس أستاذا بالأزهر ومنبر تابع لوزارة الأوقاف، التي تحتاج لإعادة نظر بشكل كامل، فقد "فضحت خطبة الجمعة التي نقلها التلفزيون المصري أمس عقول الأزهريين والأوقاف".