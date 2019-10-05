إصابة سائق في حادث تصادم بين سيارتين وسط الإسكندرية

شهد طريق المطار السريع وسط الإسكندرية، مساء اليوم السبت، حادث تصادم بين سيارة نقل وملاكي، ما أسفر عن إصابة سائق وانقلاب حمولة السيارة الأولى.

تلقت غرفة عمليات محافظة الإسكندرية، بلاغا يفيد حدوث تصادم بين سيارتين بطريق المطار السريع بالقرب من سور المطار.

انتقل إلى الموقع مسئولي حي وسط، وتبين من المعاينة حدوث تصادم بين سيارة نصف نقل محملة بـ"السن" بالطريق المشار إليه، وسيارة ملاكي أثناء خروجها من محطة وقود.

وأسفر الحادث عن انقلاب السيارة النصف نقل وسقوط حمولتها من السن بنهر الطريق وإصابة سائقها بكدمات وجروح بسيطة.

أخطرت النيابة العامة، وتحرر المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

من جانبه قال العميد فادي وديع، رئيس حي وسط، إنه تم رفع حمولة السيارة بواسطة لودر الحي وإعادة فتح الطريق للمارة والمرور.