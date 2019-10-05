عقدت اليوم لجنة القروض والإعانات أول اجتماع لها بتشكيلها الجديد، برئاسة جمال عبدالرحيم، وكيل أول النقابة، وحضور كل من حسين الزناتي، رئيس لجنة النشاط، ومحمد يحيى يوسف، رئيس لجنة الخدمات النقابية.

وقال جمال عبدالرحيم، إن اللجنة اتخذت قرارا بتطبيق لائحة القروض الحسنة بشكل كامل، على أن يتم إنهاء جميع قوائم الإنتظار، في موعد أقصاه أسبوعين، ليتمكن أي صحفي كان قد تقدم بطلب قرض من صرفه.

وأشار عبدالرحيم، في تصريح صحفي له إلى أنه من المقرر أن يتم التواصل مع الزملاء هاتفيًا من أجل إبلاغهم بإنهاء الإجراءات الإدارية قبل الصرف، حيث تم إعداد قائمة مدبئية اليوم تضمنت عددا من الأسماء، على أن يتم التواصل مع باقي الأعضاء تباعًا.

وأكد وكيل أول نقابة الصحفيين، أن قوائم الانتظار تضمنت 295 صحفيا، ما سيحمل النقابة مبلغ مليون ونصف، الأمر الذي دفع اللجنة لاتخاذ قرار بالصرف على دفعات.