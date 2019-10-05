قال المهندس خالد عثمان، نائب رئيس الهيئة العامة للبترول، إن لجنة تسعيرة الوقود جرى تشكيلها منذ شهر ديسمبر في عام 2018 عندما وصل سعر بنزين 95 إلى سعر التكلفة الخاص به بناءً على قرار المهندس مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء.

وأضاف "عثمان" خلال مداخلة عبر "الفيديو كونفرانس" ببرنامج "الحياة اليوم" والذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل والمذاع على فضائية "الحياة"، أن المهندس طارق الملا، وزير البترول، شكَّل لجنة مكونة من البترول ووزارة المالية لمراقبة أسعار المنتجات البترولية دوليا، موضحا أنه في 5 يوليو 2019 أصدر "مدبولي" قراره بمتابعه اللجنة لأسعار جميع المنتجات البترولية عدا البوتاجاز وما يتم توريده لوزارة الكهرباء والمخابز البلدية والصناعات الغذائية.

وأكد نائب رئيس الهيئة العامة للبترول، أن أسطوانة البوتاجاز لن تخرج إطلاقا خارج الدعم الحكومي عليها: "لا يمكن هنبيع الأسطوانة بـ150 جنيه، إحنا بنبيعها والدولة هتفضل تدعم المنتج ده هو والمخابز البلدية؛ لأنها بتخص محدودي الدخل"، مشيرا إلى أن اللجنة لا تجتهد في قراراتها ولكنها تفرز وتحلل أسعار "خام برينت" وسعر الصرف؛ وعندما وجد انخفاض في الطرفين تم إنشاء معادلة حسابية بين السعر الحالي للوقود والتخفيض الذي لحق بتلك المواد وعلى أساسه تم تخفيض سعر المواد البترولية 25 قرشا.