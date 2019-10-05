عرض برنامج "اليوم" الذي تقدمه الإعلامية سارة حازم على شاشة "dmc"، تقريرا عن معرض "تراثنا" للحرف اليدوية لليوم الرابع على التوالي استضاف فيه أحد العارضين.

وقال أيمن حمودة، مصمم لوحات: "المعرض من أكبر معارض الحرف اليدوية في الفترة الأخيرة، وكان فيه حاجة مهمة جدا وهي الدعاية ومفيش أكبر من الدعاية اللي عملها الرئيس عبدالفتاح السيسي بحضوره الافتتاح، ودا بيخلي فيه قوة شرائية ورواج كبير".

وأضاف أن المعرض حوالي 10 آلاف متر، ويوجد به أكثر من 500 عارض متنوعية، و"فيه كل المهن وفيه حرف مختلفة".

وقال نبيل عبدالظاهر، صاحب مؤسسة منتجات فنية، إن هذه الدورة من المعرض هي أفضل الدورات التي تم نتظيمها، "التنظيم رائع والتصميم كذلك، وسنة عن سنة فيه ارتفاع في الجودة وكل سنة بيبقى أفضل من اللي قبلها".