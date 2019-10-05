قال اللواء عادل العمدة، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، إن الرئيس الراحل محمد أنور السادات حقق المستحيل في حرب أكتوبر المجيدة عام 1973 وسيخلده التاريخ بهذا الانتصار، حيث إن السادات نجح في خداع دول العالم بأن مصر لن تحارب إسرائيل، وهذا وراء هذا الانتصار الذي ليس له مقياس في العصر الحديث.

وأضاف "العمدة"، خلال حواره في برنامج " صالة التحرير"، مع الإعلامية عزة مصطفى، على شاشة "صدى البلد"، أن مصر تخطت الصعاب وانتصرت على إسرائيل بقوة إرادتها، كما أن الراحل أنور السادات اتخذ العديد من القرارات الجريئة المحددة التي ارتبطت بتخطيط وإعداد جيد عبر تحديد المهام لكل مختص وتهيئة الرأي العام في الداخل والخارج لتقبل الواقع.

وأشار إلى أن رئيسة وزراء إسرائيل جولدا مائير، كانت تخشى الدخول في حرب مع مصر، ولكن كان وزير الدفاع الإسرائيلي وقتها موشى ديان يطمئنها دائما بأنه لن تقوم حرب، وأن الدول العربية جميعها لو قررت الرحب فإن أمانيها أن تنقل 1500 جندي من شرق القناة إلى غربها، ولكن فوجئوا بتدفق 60 ألف مقاتل غرب القناة وإنشاء كباري بجانب عمل القوات الجوية والمدفعية.