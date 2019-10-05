قال اللواء نصر سالم، رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق، إن الجهاز قد بدأ عمله في شهر يونيو عام 1967 بعد صدور أمر بانسحاب القوات العربية قبيل ظهور العدو.

وأضاف "سالم" خلال استضافته ببرنامج "الحياة اليوم" والذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل والمذاع على فضائية "الحياة"، أنه وحتى 6 يونيو 1976 لم تخترق إسرائيل أي جزء من الأراضي المصرية؛ بينما صدرت الأوامر للقوات بالإنسحاب "جنودنا مشافوش العدو قدامهم علشان يحاربوه وجاء قرار بالانسحاب"، موضحا أن هناك عددا كبيرا من المؤرخين قد أضاعوا مجهودات وبطولات القوات المسلحة في أشياء كثيرة من كتاباتهم.

وأكد رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق، أن تعداد الـ5 جيوش عربية المشاركة في حرب 1967 وصلت لـ12.500 جندي؛ بينما كان تعداد جيش الاحتلال الإسرائيلي 64.500 جندي، مشيرا إلى أن جيوش الدول العربية كانت تحارب بأسلحة من الحرب العالمية الأولى، بينما كانت إسرائيل تسيطر على أحدث أسلحة من الحرب العالمية الثانية؛ بخلاف تشكيلها لفرق يهودية ضمن القوات الإنجليزية؛ وعليها اشترطت الحصول على أحدث الأسلحة من الترسانة الإنجليزية.