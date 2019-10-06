عرضت شاشة "Extra news"، تقريرا تليفزيونيا يرصد احتضان قناة الجزيرة القطرية لرموز الجماعات المتطرفة، تحت عنوان " قناة الجزيرة.. الراعي الرسمي للفكر المتطرف والإرهاب"، حيث أوضح التقرير أن الجزيرة أصبحت صوتا للإرهاب ومنبر لرموز الجماعة المتطرفة، وهناك عدد من الشخصيات قاموا بمبايعة أبو بكر البغدادي زعيم تنظيم داعش الإرهابي على قناة الجزيرة.

وأضح التقرير، أن الجزيرة تقوم بتجميل خطاب الجماعات الإرهابية وتطلق دائما على تنظيم "داعش" الإرهابي بأنهم تنظيم الدولة الإسلامية، فالسياسة التحريرية لقناة الجزيرة لا تمنع بث أقسى المشاهد لضحايا الحروب والإرهاب من أجل شحن عواطف المواطنين، كما أنها تقوم بنقل رسائل الإرهابيين للعالم عبر شاشتها.

وعرضت القناة، مقطع فيديو للقيادي الإرهابي الهارب يوسف القرضاوي وهو يحرض على قتل كل من يخرج على محمد مرسي أثناء فترة حكم الاخوان، وظهرت أصوات عبر قناة الجزيرة تحسب على الإسلام تفتي بجواز القيام بعمليات انتحارية، كما كانت تبث رسائل تنظيم القاعدة أسامة بن لادن عبر قناة الجزيرة.

كما تقوم القناة القطرية بتقديم الإرهابيين لمشاهديها، وتعرف بهم تحت أوصاف أخرى، ليمرروا أفكارهم المتطرفة إلى الناس، كما ساهمت الجزيرة في وصم أي مقاومة مشروعة أو حركة تحرير بمصطلح الإرهاب، فكانت الجزيرة هى الوسيلة الإعلامية لنقل بيانات جماعة التكفير في العراق.