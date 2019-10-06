قال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس حزب الوفد، إن الفترة المقبلة تتطلب أن نكون أمام حزبين أو ثلاثة أقوياء على الساحة السياسية لأنه لا يمكن أن نفعل المادة الخامسة من الدستور فيما نصت عليه بأن النظام السياسي يقوم على التعددية الحزبية والسياسية والتداول السلمي للسلطة، فلا ديمقراطية بدون أحزاب قوية.

وأضاف أبو شقة خلال تدشين مبادرة الوفد مع المرأة في بورسعيد، أن هناك 106 أحزاب في بلدان كثيرة ومع ذلك فإن الديمقراطية تمارس عن طريق حزبين أو ثلاثة فقط.

وتابع أن المنافسة الحزبية هي أساس الديمقراطية وهي ما نصبو إليه جميعًا في أن نكون أمام الديمقراطية الحقيقية والرأي الآخر وتلك هي ثوابت وتقاليد ومبادئ حزب الوفد في تاريخه الدفاع عن الدستور والديمقراطية التي ننادي بها ونقترح أن نكون أمام حزب ليبرالي هو حزب الوفد وحزب وسط يمثل الدولة، وحزب يساري، والوفد لاعب سياسي قوي على المسرح السياسي في هذ المجال.

وأكد أن هذا هو رأي حزب الوفد في الفترة الحالية والمستقبلية أن نكون أمام أحزاب قوية لأن ما كان هدف المصريين عندما خرجوا في ثورتي 25 يناير 2011 و30 يونيو 2013 كان من الأهداف الأساسية الديمقراطية والحرية والدستور لا يتسنى إلا أن نكون أمام أحزاب قوية بمبادئ قوية ونواصل المسيرة.

وشدد على أن حزب الوفد كان ومازال وسيكون عند مبادئه في أنه يقف دائمًا إلى جانب الدولة المصرية لما فيه مصلحة الوطن والمواطن وأن الوفد مازال عند شعاره أن الوفد ضمير الأمة ومازال عند رمزه منذ ثورة 1919 الهلال الذي يحتضن الصليب فهو حزب الوحدة الوطنية.