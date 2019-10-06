فتح جزئي لمحطات المترو في هونج كونج بعد أعمال عنف شديد

أعادت السكك الحديدية في هونج كونج فتح نظام مترو المدينة جزئيا، اليوم الأحد بعد إغلاق غير مسبوق، ولكنه أبقى العديد من المحطات المهمة، والتي تشهد عادة ازدحاما مغلقة، حيث تستعد المدينة لمظاهرات كبيرة في وقت لاحق من اليوم.

وقالت كاري لام، في خطاب تلفزيوني يوم السبت، إن "العنف الشديد" في الليل يبرر استخدام قانون الطوارئ، ويوم أمس السبت شهدت المدينة حالة من الهدوء الشديد مع إغلاق مترو الأنفاق ومعظم مراكز التسوق وإغلاق العديد من الطرق.

تحدى المئات من المتظاهرين المناهضين للحكومة فرض حظر على أقنعة الوجه وخرجوا إلى الشوارع في جميع أنحاء المدينة في وقت سابق من الأمس، ولكن بحلول المساء تفرقوا إلى حد كبير.

هونج كونج تعاني من الاحتجاجات العنيفة المتزايدة منذ أربعة أشهر، والتي كانت بدأت في معارضة مشروع قانون كان سيسمح بتسليم المجرمين إلى الصين القارية ولكن تحول إلى حركة أوسع مؤيدة للديمقراطية، وفقا لـ"رويترز".

وقالت شركة السكك الحديدية في هونج كونج إنه بسبب التخريب الشديد، لن يتم فتح بعض المحطات للخدمة يوم الأحد ، حيث تحتاج المنشآت التالفة إلى وقت للإصلاح، كما سيتم تقصير خدمة القطارات لتنتهي في الساعة 9 مساءً، أي قبل أكثر من ثلاث ساعات من المعتاد.

وكان أدى إغلاق المترو يوم أمس السبت إلى إصابة معظم المدينة بالشلل، حيث كانت شبكة المترو تحمل حوالي 5 ملايين مسافر يوميًا، وتم اليوم فتح المتاجر الكبرى والمحلات التجارية التي أغلقت يوم السبت.

وكان على العديد من المطاعم والشركات الصغيرة أن تغلق مرارًا وتكرارًا مع الاحتجاجات التي كان لها تأثير متزايد على اقتصاد هونج كونج حيث تواجه أول ركود لها منذ عقد، ومن المقرر تنظيم احتجاجين رئيسيين بعد ظهر يوم الأحد ، أحدهما في الجزيرة والآخر في شبه جزيرة كولون ويتوقع أن يتحدى العديد من المتظاهرين فرض حظر على أقنعة الوجه.