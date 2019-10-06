تركي آل الشيخ يهنئ مصر والرئيس بانتصارات أكتوبر: كل سنة ومصر عفية

هنأ المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، مصر وشعبها بمناسبة انتصارات أكتوبر المجيدة.

وقال، خلال تهنئة نشرها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "كل سنة ومصر وجيشها وشعبها في عزة وانتصارات، كل سنة ومصر عفية وقوية وصامدة ومنتصرة، كل نصر أكتوبر وجيش مصر قوي ومنتصر على الدوام".

ووجه التهنئة للرئيس السيسي قائلا: "كل سنة وفخامة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي يقود كنانة الله في أرضه إلى الخير والتنمية، كل سنة ومصر والسعودية شعب واحد على قلب واحد، والي يلعب معانا يستحمل".