سعر الدولار اليوم في مصر

تستعرض "الوطن" متوسط سعر الدولار أمام الجنيه المصري وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم، الأحد 6 أكتوبر، في بعض البنوك على النحو التالي:

سعر الدولار في بنك إتش إس بي سي

بلغ سعر الدولار في بنك إتش إس بي سي نحو 16.24 جنيه للشراء، و16.34 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي

بلغ سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي نحو 16.24 جنيه للشراء، و16.34 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد

بلغ سعر الدولار في المصرف المتحد نحو 16.26 جنيه للشراء، و16.36 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

بلغ سعر الدولار في بنك الإسكندرية نحو 16.24 جنيه للشراء، و16.34 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك بلوم

بلغ سعر الدولار في بنك بلوم نحو 16.23 جنيه للشراء، و16.33 جنيه للبيع.