توفى شخصان من قرية أم القصور عقب عودتهما من النيجر بصحبة آخرين من القرية نفسها، إثر إصابتهما باشتباه بمرض الملاريا.

وذكر مصدر من القرية، أن هناك مجموعة من أهل القرية وعددهم 56 شخصا من قرية أم القصور التابعة لمركز منفلوط، كانوا محتجزين في النيجر وأثناء تواجدهم هناك أصيبوا جميعهم بالملاريا عن طريق نوع معين من الناموس، حيث أصابتهم بعوضة خلال احتجازهم هناك، وعقب الإفراج عنهم وبعد وصولهم القرية بخمسة أيام ظهرت أعراض المرض على أغلبهم، وبالفعل توفى اثنان منهم اليوم وظهرت أعراض المرض على بقيتهم، ومنهم من جرى ححزه بمستشفى أسيوط الجامعي.

وناشد الأهالي اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط، بعمل مسح كامل للقرية لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.

ومن جانبه، أكد اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط، أنه يجري اليوم بالفعل مراجعة صحية شاملة لكافة العائدين من النيجر، ومسح كامل للقرية بمعرفة مديرية الصحة بالمحافظة.