تقدم الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتحية احترام وتقدير إلى روح البطل الشهيد محمد أنور السادات، قائلا إن "الرجل تحمل مسؤولية تنوء بحملها الجبال، فكان على قدر ثقة مصر وشعبها فيها، قائدا وطنيا ذا عبقرية استراتيجية، وضع مصلحة بلده وشعبه فوق أي اعتبار آخر، وبلغ بها بر الأمان والسلام".

وأضاف السيسي، خلال الكلمة التي ألقاها للشعب المصري بمناسبة الذكرى الـ46 لنصر أكتوبر المجيد: "تحية إجلال واعتزاز نتقدم بها لشهداء وأبطال القوات المسلحة، أبناء الشعب المصري البواسل، الذين ضحوا بدمائهم التي تروي تراب سيناء المقدس".