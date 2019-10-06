قالت وزارة الداخلية التونسية، إنه تم تسخير كل الإمكانيات المادية واللوجستية، لحسن سير عملية الاقتراع في الانتخابات التشريعية، وذلك بالتنسيق مع المؤسسة العسكرية والهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

وقال خالد الحيوني، الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية، في تصريح إذاعي، اليوم الأحد، إن كل الوحدات الأمنية على أهبة الاستعداد لتأمين الانتخابات التشريعية التي انطلقت اليوم داخل تونس.

وفتحت مراكز الاقتراع، أبوابها، أمام الناخبين، صباح اليوم، للإدلاء بأصواتهم في ثاني انتخابات تشريعية تشهدها البلاد منذ إقرار دستور جديد عام 2014.

ويبلغ عدد الناخبين الذين يحق لهم التصويت في هذه الانتخابات 7 ملايين و65 ألفا و307 ناخبين، أما العدد الإجمالي لمكاتب الاقتراع فيبلغ 13 ألفا و830 مكتبا داخل تونس وخارجها.

فيما يبلغ عدد القوائم المرشحة في الانتخابات التشريعية 1507 قوائم، تتنافس على 217 مقعدا في مجلس نواب الشعب للمدة النيابية 2019 - 2024.