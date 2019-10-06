"الحد الساعة خمسة" لـ شريف البنداري يشارك في مهرجان مونبلييه السينمائي

ينافس الفيلم القصير "الحد الساعة خمسة" للمخرج شريف البنداري، في مسابقة الأفلام القصيرة بالدورة الـ41 من مهرجان مونبلييه لسينما البحر المتوسط، المقام في الفترة من 18 إلى 26 أكتوبر الجاري.

ويمزج الفيلم في سرده بين الروائي والتسجيلي، وتدور أحداثه حول "هديل" فتاة ثلاثينية تعيش في القاهرة، في لحظة فارقة من حياتها التي تود تغييرها تقرر الذهاب لعمل تجربة آداء في أحد أفلام المخرج المصري الكبير خيري بشارة، يضعها خيري في لحظة اختيار تزيد من حيرتها.

الفيلم بطولة هديل حسن، المخرج خيري بشارة، المخرجة أيتن أمين، وصدقي صخر، ويعتبر شراكة إنتاجية بين شركات "ريد ستار" و"S Productions" و"Africa film"، سيناريو وإخراج شريف البنداري.