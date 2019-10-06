تضمن اليوم الثاني من مهرجان مالمو التاسع للسينما العربية، أمس، أنشطة متنوعة من عروض وندوات واجتماعات مهنية، شهدت جميعها حضورًا موسعًا من جمهور مدينة مالمو وضيوف المهرجان من صناع السينما العربية وإعلامييها ونقادها، وذلك وفقا بيان صحفي صادر عن إدارة المهرجان.

انطلقت أحداث اليوم مبكرًا بافتتاح النسخة الخامسة من منتدى سوق مالمو، ذراع الصناعة الخاص بالمهرجان، بكلمة ترحيب ألقاها مؤسس ورئيس المهرجان المخرج محمد قبلاوي، تلتها ندوة بعنوان "السينما التونسية بين الماضي والحاضر"، تحدث فيها خبيري السينما التونسية الأكاديميين طارق بن شعبان وسليم بن شيخ، وأدارها الناقد أحمد شوقي.

وعقب الندوة، بدأت جلسات تقديم المشروعات المشاركة في سوق منتدى مالمو والمتنافسة على جوائزه القيمة، فشهد اليوم تقديم 3 مشروعات أفلام وثائقية في مرحلة التطوير يليها خمسة مشروعات أفلام روائية في مرحلة التطوير.

في الوقت نفسه، كانت سينما بانورا ممتلئة بالجمهور الذي جاء لمشاهدة الجديد في السينما العربية، ومناقشة الأفلام مع صناعها، فشهد اليوم تسعة عروض، بدأت بفيلم التحريك المصري "الفارس والأميرة" لبشير الديك وإبراهيم موسى، عقبها مناقشة مع المخرج إبراهيم موسى أدارها الناقد العراقي عرفان رشيد، ثم المجموعة الأولى من الأفلام القصيرة عقبها مناقشة مع المخرجين أدارها مبرمج الأفلام القصيرة محمد عاطف.

وفي مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، عُرضت 3 أفلام بحضور مخرجيها، فشاهد الجمهور الفيلم المغربي "أمباركة" ثم ناقشه مع المخرج محمد زين الدين، ثم الفيلم التونسي "فتوى" وتلته مناقشة مع المخرج محمود بن محمود أدارتها الناقدة مروة أبو عيش، وأخيرًا الفيلم المصري "الضيف" وعقبه مناقشة مع المخرج هادي الباجوري وبطلة الفيلم النجمة شيرين رضا.

في مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، أقيم عرض 3 أفلام هي الفيلم اللبناني "تحت التحت" بحضور المخرجة سارة قصقص، الفيلم السوري اللبناني "طريق البيت" الذي ناقشته الصحفية رانيا الزاهد مع المخرج وائل قدلو، وأخيرًا الفيلم اللبناني "طرس.. رحلة الصعود إلى المرئي" بحضور موزعة الفيلم إيريت نيدهارت.

وأخيرًا، اختتمت أنشطة اليوم بحفل استقبال وموسيقى عربية سبقت عرض الليلة الأولى من برنامج "ليالي عربية" المخصص للاحتفاء بالأفلام الجماهيرية العربية، والذي عُرض فيه الفيلم المصري "تراب الماس" بحضور بطل الفيلم آسر ياسين.

وعلق رئيس المهرجان محمد قبلاوي على فعاليات اليوم الأول فقال: "لا نشعر بعدد الأنشطة المتعددة التي يحتضنها مهرجان مالمو للسينما العربية إلا في نهاية اليوم عندما نكتشف قدر الجهد الذي بذلناه في الحركة المستمرة بين مواقع المهرجان".