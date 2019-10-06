كرم الدكتور أشرف زكي رئيس أكاديمية الفنون الممثل، والمخرج المسرحي تامر كرم الحاصل على جائزة الدولة التشجيعية في الإخراج لعام 2019، نظرا لإسهامته المسرحية اللأخيرة والتي كان لها مردود قوي في عودة وازدهار حركة المسرح، لا سيما عرضيه الأخيرين "يوم أن قتلوا الغناء" و"الملك لير".

وقدّم تامر كرم الشكر للدكتور أشرف زكي، وأساتذته بالمعهد والطلاب على الاحتفاء، مشيرا إلى أن تكريمه يعتبر سابقة، حيث اعتدنا أن التكريمات عادة تكون لكبار الشخصيات، والتي عادة تكون لكبار السن.

وأوضح كرم أن التكريم يعد الثاني له في نحو أسبوعين بعد تكريم مهرجان أغادير الدولي للمسرح.