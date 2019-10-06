تمكنت أجهزة الأمن بالبحيرة، بالاشتراك مع قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، من تحرير عامل، اختطفه 4 أشخاص، انتقاماً من زوجته، ومساومتها على رد مبلغ 410 آلاف جنيه، استولت عليه من اثنين منهم.

تلقى اللواء مجدى القمري، مدير الأمن، إخطاراً من مركز شرطة كوم حمادة، بتلقى بلاغاً من إحدى السيدات، بقيام مجهولين باقتياد زوجها "عامل" أثناء توجهه لعمله، واحتجازه بمكان غير معلوم.

وشُكل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام، أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة 4 أشخاص "سائق – مزارع – عاملان".

وعقب تقنين الإجراءات، جرى ضبط المتهم الرابع، وفور استشعار باقي الجناة بتضييق الخناق عليهم، أطلقوا سراح المختطف، وبتكثيف الجهود جرى ضبط اثنين آخرين.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة، بالاشتراك مع المتهم الهارب، وأضافوا بحدوث خلافات مالية مع المجني عليه وزوجته، لسابقة نصبها على اثنين منهم، والاستيلاء منهما على 410 آلاف جنيه، واتفقا فيما بينهما على ارتكاب الواقعة، لاستعادة المبلغ المالي من المختطف.

وفي سبيل تنفيذ مخططهم، استقلوا سيارة نقل ومركبة "توك توك" وأثناء توجه لعمل المجني عليه، اقتادوه للسيارة وتوجهوا به لمنزل أحد المتهمين في بدر، ثم اصطحبوه إلى مدينة السادات، وبالطريق أطلقوا سراحه عقب علمهم بضبط أحدهم، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ ضبط المتهم الهارب.

وحُرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.