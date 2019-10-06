وجهت النائبة منى الشبراوي، عضو مجلس النواب عن محافظة الإسكندرية، سؤالا برلمانيًا بشأن استعدادات الحكومة، لاستقبال موسم سقوط الأمطار والسيول، وإجراءاتها للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين.

وطالبت الشبراوي في سؤالها الموجه لرئيس الوزراء ووزير التنمية المحلية، المحافظين، بمراجعة الاستعدادات الخاصة باستقبال موسم سقوط الأمطار واتخاذ كافة التدابير والاحتياجات اللازمة للحفاظ علي أمن وسلامة المواطنين، يأتي ذلك في إطار استعدادات المحافظات لمواجهة سقوط الأمطار والسيول استعداداً لفصل الخريف والشتاء.

وأكدت على ضرورة قيام القيادات المحلية بالمحافظات بمتابعة كافة أعمال الصيانة وتطهير مخرات السيول وتنفيذ سيناريوهات إدارة أزمة مبكرة لمتابعة الاستعدادات في حالة سقوط الأمطار أو حدوث سيول واتخاذ جميع الإجراءات وتوفير الاحتياجات اللازمة والتنسيق مع شركات مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظات للتأكد من تطهير شبكات الصرف الصحي ورفع كفاءة المعدات المعنية.

وشددت الشبراوي ضرورة التنسيق المستمر بين غرفة عمليات مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء وغرف عمليات المحافظات للتعامل الفوري مع مثل هذه الأحداث مع استمرار التنسيق مع هيئة الأرصاد الجوية للوقوف بصفة دائمة على حالة الطقس ومعرفة التنبؤات بسقوط الأمطار على مستوى الجمهورية.