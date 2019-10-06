قالت ياسمين الخيام، ابنة القارئ الراحل الشيخ محمود خليل الحصري، إنها حريصة على الحضور دومًا إلى المنصة في ذكرى احتفالات نصر أكتوبر من كل عام، لأنه يوم العزة والفخر للأمة بأكملها وليس لمصر فقط، مضيفة لـ" الوطن": نسأل الله يرزق كل من قدم لبلدنا الخير واسترد عزتها وكرامتها وأرضها.

وتابعت ياسمين الخيام، أن مصر محفوظة بأهلها وشعبها الطيب، مؤكدة أن جينات المصريين كلها حضارة وخير وبركة.

واحتفل عدد من المواطنين بذكرى نصر حرب أكتوبر المجيدة، اليوم، عند المنصة بوضع أكاليل الزهور وقراءة الفاتحة أمام النصب التذكاري للجندي المجهول.