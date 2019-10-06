نشبت مشاجرة بين نائب في البرلمان عن محافظة البحيرة، ومقاول، على قطعة أرض مساحتها 5 أفدنة، والذي أسفر خلال التدافع بينهما، عن سقوط البرلماني في ترعة.

وأظهرت الصورة، التي حصلت عليها "الوطن"، سقوط النائب رضا نصيف حنا، في الترعة، في أثناء قيام شخص من الذين حضروا معه، بمساعدته في الخروج منها.

وتوجه النائب إلى مركز شرطة كفر الدوار لتحرير محضر بالواقعة، واتهم المقاول "طلعت مفيد متي" بالاعتداء عليه بالضرب، في أثناء وجوده مع مجموعة من الأشخاص لحصد محصول الأرز في الأرض محل النزاع.

وقال المحامي أكرم جلال، موكل المقاول طلعت متى، إن الشرطة التزمت الحياد، وحررت محاضر للطرفين، وأخطرت النيابة للتحقيق في النزاع.

وقال مصدر أمني في مديرية أمن البحيرة، إن النزاع بين الطرفين على المحصول فقط، وليس على ملكية الأرض.